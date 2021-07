Incendi Sardegna, il volto stremato del vigile del fuoco Francesco Cocco: «Mai viste tante fiamme»

L'inferno negli occhi. Il volto di Francesco Cocco, vigile del fuoco di Nuoro, mostra tutta la sofferenza nel domare le fiamme che si sono sviluppate nel weekend in Sardegna, nell'oristanese. «Abbiamo evacuato decine di famiglie a Cuglieri – ha raccontato a castedduonline –, poi siamo andati a Flussio. In quei momenti pensavo alla mia famiglia, ma soprattutto a spegnere quanti più incendi possibile».

Incendio Sardegna, chi è Francesco Cocco

Il lavoro del 42enne Francesco Cocco per combattere l'incendio è iniziato due giorni fa. «Inizio turno alle venti del 24 luglio, fine turno alle 11:30 del giorno dopo». Qui ha visto animali uccisi dal fuoco o morti per aver inalato fumo. Ha deciso di testimoniare tutto quanto scattando alcune foto, in quello che è stato «uno degli interventi più difficili».

Diverse le città che ha aiutato: «Con i colleghi siamo stati a Cuglieri, poi a Flossio. Poi ancora a Cuglieri, abbiamo evacuato decine di famiglie dalle loro case, alcune erano distrutte dalle fiamme». Cosa ha pensato durante questi giorni? «In quei momenti pensavo fortemente alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, ma soprattutto a lottare per spegnere quanti più incendi possibile. Il fronte del fuoco era vastissimo, la situazione è stata davvero tragica».