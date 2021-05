Scudetto Inter, le reazioni dei vip. Da Nicola Savino a Mentana: «Siete grandi. Forza Inter»

Tifosi vip in festa: l'Inter è campione d'Italia. «Lo scudetto è prima di tutto del presidente Zhang, che ha creduto in una idea», con queste parole Nicola Savino, conduttore televisivo e radiofonico, da sempre tifoso nerazzurro, ha commentato la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. «Ha cercato i migliori in Italia - ha proseguito - e si è affidato a Marotta (l'amministratore delegato del club ndr.) e Conte. È stato grande», così Savino. Che per la verità non è l'unico tifoso che ha voluto festeggiare il club sui social: dopotutto lo scudetto, in casa Inter, mancava dal 2010 del Triplete.

I vip

Da Gad Lerner a Enrico Mentana, la vittoria del campionato - arrivata dopo un lungo predominio indiscusso della Juve - ha scatenato una vera e propria reazione collettiva da parte dei tanti tifosi vip del club milanese: «Si va in piazza Duomo viva l'Inter - scrive Gad Lerner - scudetto!», con tanto di foto con mascherina e bandiera che celebra il titolo numero 19. Anche Mentana sorride di gioia indossando orgoglioso una maglia con il logo dell'Inter: «Nei secoli fedele».

I veterani

Il 19° scudetto non poteva che scatenare una vera e propria ovazione da parte dei veterani dell'Inter, che quel Triplete del 2010 lo hanno vissuto in prima persona. «Il mood di questa mattina! Anche voi? Buongiorno interisti» ha postato su Instagram questa mattina lo storico capitano neroazzurro Javier Zanetti. L'argentino, che questa mattina ha postato un video che lo ritraeva insieme ai figli con indosso i colori dell'Inter - già sospettava un esito positivo nella decisiva Sassuolo-Atalanta. «Sono felice per la società e i ragazzi, hanno fatto un lavoro molto importante e lo meritavano, sono molto felice per i tifosi, società e tifosi», ha dichiarato invece l'ex attaccante dell'Inter Julio Cruz a Sky. Cruz che, nonostante non prese parte all'avventura del Triplete, è diventato una vera e propria icona per i tifosi: «Erano tanti anni che mancava» lo scudetto, ha aggiunto l'argentino.

I giocatori

E ovviamente i festeggiamenti social sono tutti per loro: i giocatori neroazzurri della stagione 2020/2021. «Campioni, campioni, alè alè alè», ha gridato l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, affacciato da una finestra del suo appartamento nel centro di Milano, come si vede in un video pubblicato sui social. Il belga è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata nerazzurra, insieme a Lautaro Martinez. Che, nelle storie di Instagram ha voluto taggare proprio Lukaku. «Campioni!», ha postato in spagnolo l'argentino. Che si è fatto anche immortalare mentre stappava una bottiglia per festeggiare.

