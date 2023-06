Berlusconi morto, come cambiano i palinsesti da Rai a Mediaset: dall'Isola dei Famosi a Blanca, i programmi sospesi (e le maratone tv)

Silvio Berlusconi è morto e i palinsesti cambiano, stasera in tv. La notizia della morte del Cav è corsa veloce stamattina tra giornali e televisioni così le principali reti stravolgono la loro messa in onda. Da Rai a Mediaset i direttori di rete scelgono di sospendere la loro normale programmazione per raccontare la storia di un politico che ha stravolto le "regole".

Il Tg1 ha avviato subito una vera e propria maratona; poi il Tg5, con Cesara Buonamici che saluta Berlusconi definendolo: «un genio poliedrico indimenticabile», a La7 la notizia l'ha data “L’aria che tira”.

Berlusconi morto, Federica Panicucci crolla in diretta a Mattino 5: «Non ce la faccio. La cosa peggiore che potesse capitare

Berlusconi morto, cambiano i palinsesti

Ecco cosa accade in Rai: le trasmissioni “Oggi è un altro giorno” e “La vita in diretta” dedicheranno un ampio spazio all'ex premier.

Berlusconi, tutti i processi: il Lodo Mondadori, i diritti tv Mediaset e il caso Ruby (ma solo una condanna definitiva)

Rai

La fine della giornata di Rai 1 è affidata a Bruno Vespa che andrà in onda con uno Speciale Porta a Porta che inizierà a partire dalle 21.25. Blanca quindi non andrà in onda.

Berlusconi e il rapporto con la Chiesa (che non gli risparmiò critiche), il cardinale Re: «Ha fatto del bene all'Italia»

La decisione di Mediaset

Per dire addio al proprio fondatore, Mediaset "spenge" canale 5 e Rete 4. Federica Panicucci, distrutta e Francesco Vecchi danno l'annuncio in diretta a Mattino 5 e lasciano spazio a uno Speciale Tg5 che andrà in onda no-stop dalle 10.40 alle 18.25. Una breve pausa, per il preserale e poi dalle 20 a mezzanotte si va avanti con i racconti della vita di Silvio Berlusconi. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. I Tg Mediaset saranno gli unici a non subire stravolgimenti.

Berlusconi, la sua Roma: Palazzo Grazioli, l'antiquariato di via dei Coronari e le cene (che non amava) in centro

Salta la semifinale dell'Isola

Stop a L'Isola dei Famosi 2023, dove era prevista la semifinale, e anche Quarta repubblica. Stop a soap, reality e l'intrattenimento. salta così anche la prima puntata di Paperissima Sprint. Tornando alla semifinale de L’Isola dei Famosi, è probabile che sarà recuperata a breve. Anche perché la finale è prevista per il 19 giugno (la settimana dopo inizierà invece Temptation Island). Dunque non sono molti i giorni disponibili per trasmettere il penultimo capitolo del reality show dei naufraghi.

Berlusconi, l'impero di Fininvest valutato fino a 6 miliardi: da Edilnord a Milano 2, una storia iniziata 60 anni fa

La7, gestisce Mentana

A La7 ci penserà il direttore Enrico Mentana, che ricordando anche i suoi anni a Canale 5 racconterà la vita del Cav con “I mille volti di Silvio Berlusconi”.