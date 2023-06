Berlusconi morto, Elisabetta Gregoraci lo ricorda al suo matrimonio: «Presidente di tutti noi»

Silvio Berlusconi è morto questa mattina all'ospedale di San Raffaele a Milano e la showgirl Elisabetta Gregoraci lo ricorda nel giorno del suo matrimonio. Poco fa ha pubblicato una storia su Instagram in cui augura all'imprenditore buon viaggio, e poi ha reso pubblica una foto che li ritrae insieme.

Ha pubblicato un post su Instagram che la ritrae con il vestito bianco e il velo, accanto all'ex premier Silvio Berlusconi e ha scritto: «Buon viaggio caro Silvio, Presidente di tutti noi ❤️ Tu avevi sempre una buona parola per tutti, persona dal cuore grande, amato, criticato ma che ha influenzato permanentemente la nostra politica , televisione, lo sport come nessuno mai prima di te! La tua energia, la tua forza sarà per noi un esempio ! Un abbraccio a tutta la tua famiglia in questo doloroso momento. Arrivederci Presidente».

Silvio Berlusconi la tv l'ha davvero cambiata: con lui è nata la tv commerciale che anno dopo anno ha costretto la Rai a entrare in concorrenza, soprattutto per quanto riguarda la raccolta della pubblicità.

Berlusconi nel 1976 ha rilevato Telemilano, per poi rinominarla Canale 5, e l'emittente da locale diventa nazionale, con i big della Rai arruolati: Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Poi, in onda su canale 5 anche Claudio Lippi, Claudio Cecchetto, i Gatti di Vicolo Miracoli e c'è posto anche per Elisabetta Gregoraci che negli ultimi anni ha condotto Battiti Live di RadioNorba.