Berlusconi morto, Federica Panicucci crolla in diretta a Mattino 5: «Non ce la faccio. La cosa peggiore che potesse capitare

«Silvio Berlusconi è morto». L'annuncio corre veloce in rete e in tv. Sono circa le 10.30 del 12 giugno 2023, ma il Cav è già venuto a mancare da 1 ora circa. Su Canale 5 a dover dare la notizia sono stati Federica Panicucci e Francesco Vecchi durante la diretta di Mattino 5. Al rientro della pubblicità la conduttrice non riesce a parlare, ha la voce rotta dalle lacrime. «La cosa peggiore che oggi potessi fare» Panicucci quasi fatica a stare in piedi, Vecchi continua «Fede abbiamo una brutta notizia da dare per noi di Mediaset».

Berlusconi morto, l'annuncio sconvolge Federica Panicucci

«È morto Silvio Berlusconi» Federica non riesce ad andare avanti. «Francesco fai tu io non riesco» lui prende la parola, «Credo che questo riguardi tutti quelli che lavorano qua»

Un legame molto forte quello della conduttrice all'ex premier: «Guardate abbiamo appreso la notizia anche noi adesso», è evidentemente scossa la conduttrice che preferisce passare ai saluti «quindi chiudiamo qui c'è il tg 5».

L'amicizia e il lavoro

L’avventura di Federica Panicucci a Mediaset ha avuto inizio nel 1988, come valletta ne Il gioco delle coppie.