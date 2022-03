Kim Kardashian sempre più hot: Kanye West è solo un ricordo. Su Instagram curve esplosive

Kim Kardashian è rinata. Con la fine della sua relazione con il rapper Kanye West, la showgirl ha ritrovato il sorriso. Nell'ultima intervista rilasciata al The Ellen Show, la splendida Kim Kardashian non ha mai riso così tanto, è apparsa molto più estroversa e felice. Ma soprattutto è apparsa una persona, finalmente, serena e innamorata della vita, ma non solo.

Sì perché dopo la chiusura della relazione «tossica» con Kanye West, Kim ha iniziato una relazione con Pete Davidson che sembra procedere a gonfie vele. Per lei tagliare i ponti con Kanye West è stata una liberazione. Una separazione lunga e dolorosa, visti i quattro figli avuti dalla relazione, ma che doveva arrivare. Tra loro non c'era più niente di recuperabile e alla fine Kim Kardashian è riuscita a liberarsi della relazione opprimente con il rapper. Kanye West, dal canto suo, è stato messo al bando sui social dai tanti fan della coppia per aver bullizzato l'ex moglie a più riprese e, lei, ne è uscita ancor più vincitrice. Tutti la amano e Kim si è regalata una fuga d'amore con il nuovo compagno a Miami.

Una vacanza che non poteva e non doveva restare segreta e che Kim Kardashian ha deciso di immortalare per sempre con scatti davvero hot ed esplosivi sui propri social. La sua piccola fuga d'amore si è appena conclusa e nel suo ultimo post la showgirl ha scritto: «Miami mi manchi già».

In due ore la bella, e rinata, Kim ha già avuto quasi due milioni di like, segno evidente che i suoi ammiratori hanno apprezzato le curve incontenibili mostrate. Kim Kardashian ha ripreso definitamente in mano la sua vita e i suoi fan non possono che tirare un sospiro di sollievo... i post hot sul suo profilo torneranno ad infiammare Instagram.