L'Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 29 e 30 gennaio: ecco i segni zodiacali favoriti dalle stelle

Il weekend si avvicina ed è tempo di oroscopo. Paolo Fox condivide le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nel fine settimana del 29 e 30 gennaio 2022. Qualche piccolo consiglio per affrontare al meglio le prossime ore e cogliere le opportunità che si presentano. E come dice sempre l'astrologo "Non credete ma verificate".

APPROFONDIMENTI IL CONTAGIO Paolo Fox ha il Covid: risolto il mistero dell'assenza da...

L'OROSCOPO DEL WEEKEND DI PAOLO FOX

ARIETE: Weekend teso per il segno dell'Ariete. Cautela in amore nelle giornate di sabato e domenca perché potrebbero riemergere dei problemi dimenticati.

TORO: fase in miglioramento per il segno del Toro. La Luna è in aspetto positivo questo weekend, soprattutto per la fortuna.

GEMELLI: Weekend discreto per il segno dei Gemelli, che però dovrà aspettare l'inizio della settimana prossima per avere più fortuna.

CANCRO: Weekend altalenante per il Cancro. Non è il periodo migliore per fare imprudenze.

LEONE: La settimana del Leone è stata molto intensa lavorativamente. Il weekend chiude e sarà un'occasione per recuperare.

VERGINE: Prudenza anche per il segno della Vergine durante questo fine settimana.

BILANCIA: La Bilancia non deve esagerare questo weekend. La settimana è stata stancante e bisognerà essere cauti soprattutto sabato.

SCORPIONE: Lo Scorpione, invece, dovrà fare attenzione alle spese.

SAGITTARIO: Bel momento e una positiva intuizione nel fine settimana per il Sagittario.

CAPRICORNO: Bel weekend per il Capricorno. La Luna premierà il segno soprattutto in amore.

ACQUARIO: L'Acquario dovrà fare una scelta di lavoro importante entro la fine del mese.

PESCI: I Pesci sono un po' nervosi in vista del weekend.