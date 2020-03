Meghan Markle parteciperà al prossimo Met Gala, il New York Post: «Sarà sola, senza Harry»

Al Met Gala, l'evento mondano per eccellenza che si svolge a New York, quest'anno ci sarà anche Meghan Markle.Secondo il NyPost, la duchessa di Sussex, 38 anni, parteciperà senza il marito Harry e sarà la sua prima apparizione in ambito show business dopo la decisione della coppia di rinunciare allo status di membri senior della famiglia reale britannica per rendersi indipendenti finanziariamente.

L'edizione 2020 del gala organizzato dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art si terrà il prossimo quattro maggio. Il tema di quest'anno è 'About Time: Fashion and Duration' e ripercorrerà più di un secolo e mezzo di storia della moda, dal 1870 ad oggi. E da qui a maggio la domanda sarà una sola: sapere chi la vestirà.



Ultimo aggiornamento: 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA