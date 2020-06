Si è preso la scena degli ultimi mesi Paolo Ascierto, medico napoletano in prima fila nella lotta al coronavirus. Tutti, però, sanno anche della sua fede juventina, non di certo nascosta nelle ultime ore in occasione della finale di Coppa Italia.

«Il Napoli c’ha messo impegno e ha meritato. Ci vuole ben altro per vincere una finale. Il Napoli c’era, noi no! Complimenti agli azzurri ed al presidente De Laurentis!» il messaggio di Ascierto - che ha visto la gara insieme col duo comico napoletano Gigi & Ross - sui social, mostrando completa e assoluta sportività verso la squadra azzurra.

