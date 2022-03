L'oligarca russo che ha "tradito" Putin: «Noi colpiti solo perché miliardari. Ho saputo di essere stato sanzionato dalla tv»

È un miliardario in una situazione insolita: nessun accesso al denaro. Perché questo mese Mikhail Fridman è diventato l'ennesimo oligarca russo sanzionato. In un'intervista con la Cbs il corrispondente Seth Doane gli ha chiesto: «Hai miliardi di dollari in una banca?». «Sì, ho una quantità di denaro piuttosto considerevole». «Ma non puoi toccarlo?». «No. Per niente». «Come hai saputo di essere stato sanzionato?». «Dalla TV».

Per punire il presidente russo Vladimir Putin per aver invaso l'Ucraina, gli Stati Uniti e i loro alleati stanno rinunciando all'intervento militare e utilizzano l'arma finanziaria delle sanzioni, rivolte sia allo stato che a individui ritenuti vicini a Putin. Beni appariscenti come yacht e ville da sogno vengono sequestrati e i conti bancari congelati. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato: "Gli oligarchi a Londra non avranno nessun posto dove nascondersi". E la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Tutte queste misure danneggeranno in modo significativo la capacità di Putin di finanziare questa guerra".

Chi è Fridman

Fridman, che ha guadagnato miliardi nel settore bancario, ora vive a Londra. Nato a Leopoli, in Ucraina, 58 anni, sognava di diventare un fisico, ma fu escluso dalle migliori università in quanto ebreo. Ha co-fondato Alfa-Group, un conglomerato multinazionale russo, e nel 1991 Alfa-Bank, una delle più grandi banche private di Russia. È anche co-fondatore della società di investimenti internazionali LetterOne, con sede in Lussemburgo. Fridman è stato membro di numerosi organismi pubblici, tra cui l’Unione russa degli industriali e degli imprenditori e il Council on Foreign Relations. Secondo Forbes, era il settimo russo più ricco al 2017, sceso poi all’11esimo posto nel 2020. Il suo patrimonio è stimato di 15 miliardi. Doane gli ha chiesto: «Se metti la tua carta nel bancomat funziona?». «No, la mia carta è bloccata, tutti i miei conti sono bloccati», ha risposto. «Non mi aspetto che tu me lo dica davanti alla telecamera, ma penso che un miliardario debba avere accesso al denaro, da qualche parte?» «No, no». «Sembra difficile da credere». «Ma è per questo che sono qui - ha detto Fridman - Perché vorrei spiegare che una sanzione contro di noi è ingiusta, inutile. Per cosa? Cosa abbiamo fatto di sbagliato se non fare affari in Russia?». Doane ha chiesto: «Un ricco uomo d'affari russo vicino a Putin non può avere un impatto?». «Prima di tutto, dovresti capire che la distanza di potere tra Putin e tutti quelli che lo circondano è enorme. Anche supponendo che io voglia consegnare messaggi, non ho canali per farlo». «Non puoi guadagnare miliardi senza essere vicino al Cremlino?», ha chiesto ancora il giornalista. «Certo, questo è quello che pensa la gente - ha detto Fridman. La maggior parte degli uomini d'affari privati ​​russi non ha alcun legame personale con il signor Putin».

Traditore di Putin?

Per dimostrare che i suoi soldi sono puliti, Fridman ha inviato alla "CBS Sunday Morning" un audit di Ernst and Young, che ha commissionato. Fridman è un uomo a cavallo di mondi diversi. È russo ed ebreo, ed è nato e cresciuto in quella che oggi è l'Ucraina (allora parte dell'Unione Sovietica). «Sono sempre stato in contatto con le autorità ucraine, incluso il presidente Zelensky», ha affermato. «Cosa ne pensi dello Zelensky del presidente?», gli ha chiesto il giornalista della Cbs. «Penso che sia il presidente del Paese indipendente, ed è una persona molto coraggiosa e forte per quanto ne so». In una lettera ai dipendenti prima di essere sanzionato, Fridman ha scritto: «La guerra non può mai essere la risposta». È uno dei pochi oligarchi a denunciare l'invasione dell'Ucraina. «Hai detto che sei contro la guerra», ha detto Doane. «Sono contro la guerra, molto, molto». «Ma non puoi criticare Putin?» «Penso che in questo momento in un clima come la Russia non sia molto tollerante al riguardo», ha detto Fridman. «Il signor Putin ha recentemente pronunciato un discorso molto chiaro riguardo ai traditori, sai, una specie di 'nemici dello stato». «Credi che stesse parlando di te?». «Non lo so. Non credo proprio di essere nemico dello stato!». «Pensi di essere un traditore dal punto di vista di Putin?». «Spero di no - ha detto - Ma sembra». «Che cosa significa per te?». «È una situazione molto difficile, da qualsiasi punto di vista». «Tra tutte le persone che soffrono in questa guerra, molti non hanno simpatia per i miliardari russi». «Hai ragione. E capisco questo atteggiamento», ha detto Fridman.

Riconosce l'efficacia delle sanzioni più ampie che hanno paralizzato l'economia russa, ma afferma di essere un danno collaterale: «E la presunzione di innocenza, cose del genere? È solo una decisione di sconosciuti burocrati che hanno deciso che sono colpevole per definizione, perché sono Oligarca russo, solo per alimentare la domanda pubblica di punire qualcuno». Coane ha chiesto a Tom Burgis: "Fridman dice, dov'è il giusto processo in questo?" "Fridman ha ragione", ha risposto. "Ci sono funzionari e politici che scrivono nomi sulle liste. Quello che vuoi veramente è un processo penale, giusto? Se qualcuno è colpevole di corruzione, puoi perseguirlo per questo. Il pericolo con le sanzioni è che inizino a creare questo sistema all'esterno lo stato di diritto, in cui le persone sono prese di mira con pochissimo giusto processo".