Paolo Lorenzi sfiora l'impresa contro Wawrinka agli Us Open: Max Giusti e gli italiani a New York lo festeggiano così

Sabato 31 Agosto 2019, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 18:19

È stato un grande Us Open quello di Paolo Lorenzi che, purtroppo, è stato eliminato proprio poche ore fa al terzo turno dallo svizzero Wawrinka. Un grande tennis quello messo in mostra da Lorenzi che ha contribuito a rimettere in luce il tennis maschile italiano dopo anni di buio. Lorenzi, inoltre era stato protagonista di due vere e proprie maratone nei primi due turni, che gli erano valse la simpatia del pubblico. Ora degli azzurri rimane in gara il solo Berrettini.Comunque Lorenzi è stato accolto con grande entusiamo dal consigliere federale della FIT Max Giusti, a New York per il Us Open. Giusti, con molti nostri connazionali, ha festeggiato Lorenzi al Lazio Club di New York, il Ristorante Via della Pace, luogo di ritrovo dei tennisti italiani durante il torneo dello Slam.Il Lazio Club Via Della Pace, nel cuore dell’East Village, è dedicato a Giorgio Chinaglia. Il posto, molto noto a tutti i capitolini che frequentano la città della grande mela, di cui uno dei fondatori è Giovanni Bartocci, è noto anche per gli sfottò con il club "dei cugini giallorossi". Proprio a Leggo, Bartocci aveva raccontato: «Dopo la vittoria al derby di Coppa Italia – racconta – portammo 11 pizze con i peperoni al Roma Club per ricordagli che siamo il loro incubo peggiore»