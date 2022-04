Carla Bruni e Jovanotti, l'omaggio social: «Non bisognerebbe mai vivere senza le sue canzoni»

Ogni volta che Carla Bruni imbraccia la chitarra e inizia a cantare lascia il suo pubblico senza parole. È successo anche stavolta che ha deciso di rendere omaggio sui social a un grande della musica italiana: Lorenzo Jovanotti.

L'ex moglie del presidente francese Sarkozy ha scelto di intonare alcune battute di 'I love you baby', l'ultima canzone dell'artista appena uscita, un'allegra melodia destinata a diventare la hit dell'estate 2022. La versione dell'ex modella, che ha in carriera anche un'apprezzata discografia, è delicata e semplice, ma colpisce nel segno.

«I love you baby / più chiaro di così non c'era / I love you baby/ Lo canterò per te stasera/ domani è finché non vedrò / la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi…» canticchia a mezza voce Carla Bruni. Prima di aggiungere: «Secondo me non bisognerebbe mai vivere senza le canzoni di Lorenzo Jovanotti. Fa bene ascoltare delle canzoni così belle…». Parole che hanno sorpreso lo stesso cantante, che infatti l'ha subito ringraziata sui social. «Grazie à te per tutte queste bellezze» ha risposto l'ex top model, che non smette mai di sorprendere per il suo talento musicale.