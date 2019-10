Il passeggero ha 123 anni, caos all'aeroporto e all'ufficio immigrazione: «È l'uomo più vecchio di sempre?»

A passenger’s passport caused stir with immigration officers at Abu Dhabi International Airport after it disclosed that the man’s age was 124

Domenica 13 Ottobre 2019, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 13:46

Con i suoi, meravigliosamente portati, potrebbe essere davvero l'uomo più longevo della storia, anche se non riconosciuto ufficialmente dal Guinness dei Primati. Intanto, però, dopo aver viaggiato all'estero,ha scatenato il caos all'ufficio immigrazione e tra gli addetti aeroportuali che, incuriositi, hanno deciso di fare una foto ricordo con lui.Questoindù,(stando a quanto riportano i documenti ufficiali del paese d'origine), era giunto dall'India all'aeroporto di, negli Emirati Arabi Uniti. La data di nascita non era sfuggita ai passaportisti, che erano rimasti spiazzati da quanto scritto dal documento e che, increduli, avevano chiesto manforte anche ai dipendenti civili dell'aeroporto. Come riporta Gulf News doveva viaggiare dall'India fino a Londra, facendo però scalo ad Abu Dhabi. Qui, fermato per un controllo, aveva stupito tutti.«Nessuno poteva crederci, anche perché non dimostrava più di 85-90 anni. All'ufficio immigrazione non sapevano cosa fare» - ha spiegato un addetto aeroportuale - «Siamo andati tutti fuori di testa, c'è chi si comportava con lui come se avesse un'autorità mondiale davanti». Alla fine, dopo diversi controlli, il longevo monaco indù ha potuto proseguire il suo viaggio fino in Gran Bretagna.Non è la prima volta chefinisce alla ribalta delle cronache. Già tre anni fa, il monaco aveva spiegato i suoi segreti per vivere così a lungo: «Tanto yoga, niente sesso e un'alimentazione sana, specialmente priva di spezie e altri ingredienti piccanti».Ora, però, il monaco indù potrebbe aver superato un clamoroso record: con i suoi, Swami Sivananda avrebbe infranto il primato di Jeanne Louise Calment, una francese deceduta nel 1997 a 122 anni e 164 giorni d'età. Attualmente, la donna risulta essere l'essere umano più longevo di cui si abbia notizia. Manca, però, un certificato ufficiale, dal momento che il documento d'identità di Swami Sivananda proviene dal tempio induista dove l'uomo risiede e comprovare l'esattezza della data di nascita è un'impresa praticamente impossibile.