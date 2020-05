Il principe William e il trauma per la morte di Lady D: «Diventare padre è stata la più grande paura della mia vita»

Ultimo aggiornamento: 14:10

Il principe William aveva solo 15 anni quando sua madre,, morì nell'incidente stradale di Parigi, nel 1997. Un trauma in età adolescenziale che lo ha segnato a lungo, almeno fino alla nascita del suo primogenito, George, come ha rivelato il diretto interessato. Come riporta il Telegraph , ilha partecipato, nell'ambito di un documentario della Bbc, ad una conversazione in diretta con Marvin Sordell, meteora del calcio britannico ritiratosi ad appena 28 anni nella scorsa stagione anche a causa dei problemi psicologici sofferti nel corso della carriera. All'ex attaccante del Watford, parlando di salute mentale, ilha rivelato: «Ho sofferto a lungo per la tragedia di mia madre, ma la nascita di George ha cambiato la mia vita. I mesi in cui stavo per diventare padre sono stati i più spaventosi della mia vita, ma dopo la nascita di George quelle emozioni vissute dopo la morte di mia madre erano tornate a raffica».Parlando della paternità, ilpoi ha aggiunto: «La cosa più dura era che nei primi mesi di vita di George trovavo travolgente e inconcepibile che mia madre non fosse lì ad aiutarmi. Io e Kate, dopo essere diventati genitori per la prima volta, abbiamo dovuto imparare ed evolverci insieme, passando ad una fase della vita molto diversa da quella precedente».