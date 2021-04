La regina Elisabetta torna ai doveri reali a quattro giorni dalla morte del principe Filippo: sabato i funerali

La regina Elisabetta è tornata ai doveri reali quattro giorni dopo la morte del principe Filippo. L'occasione è la celebrazione del ritiro del funzionario più anziano della famiglia. La monarca ha partecipato al suo primo evento di persona a Windsor, dove è stata celebrata la cerimonia in cui William Peel si è formalmente dimesso da Lord Chamberlain. Il conte ha supervisionato l'organizzazione per il funerale del duca di Edimburgo, nota come...

