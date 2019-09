Lunedì 30 Settembre 2019, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rocco D'Alessandris, il fondatore della catena Rocco giocattoli, è morto sabato scorso a Roma all'età di 85 anni. Oggi i funerali nella Chiesa nuova del Divino Amore alle 12.La sua è una delle più grandi catene di giocattoli a livello nazionale e punto di riferimento per i bambini romani.Stimato imprenditore e Cavaliere del lavoro, così lo ha ricordato uno dei suoi collaboratori all'Adnkronos: «Impossibile non ricordare di lui la passione, la dedizione e il grande entusiasmo che metteva in tutto quello che faceva. Ha trasformato i suoi sogni, nei sogni di tutti noi, grandi e piccini».