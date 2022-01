Ron e Joyce, sono loro la coppia più longeva d'Inghilterra: hanno festeggiato 81 anni di matrimonio

La coppia più longeva della Gran Bretagna ha celebrato 81 anni di matrimonio. Il segreto per la loro relazione così duratura: «Un po' di dare e avere». Ron e Joyce Bond, rispettivamente di 102 e 100 anni, hanno rivendicato il titolo di coppia più longeva del Regno Unito, dopo aver celebrato il loro anniversario il 4 gennaio.

La coppia, di Milton Keynes, ha visto 15 diversi primi ministri prendere il potere da quando si sono sposati nel 1941 presso l'ufficio del registro di Newport Pagnell quando Ron aveva 21 anni e Joyce 19. Hanno celebrato il loro anniversario allo Shenley Wood Retirement Village di ExtraCare a Milton Keynes, dove condividono un appartamento.

Su richiesta del figlio Bill, Ron e Joyce, hanno ascoltato un messaggio di auguri in onda su BBC Radio 2, richiesto proprio da Bill per celebrare l'occasione, e si sono anche gustati un tè alla crema. In precedenza, si pensava che un'altra coppia, Ron e Beryl Golightly dello Yorkshire, fossero i detentori del record, ma per loro gli anni di matrimonio sono «solo» 80 e, dunque, Ron e Joyce sono i veri detentori del titolo.

Joyceha dichiarato: «Non ci saremmo mai aspettati di raggiungere gli 81 anni di matrimonio, sappiamo di essere molto fortunati ad aver raggiunto questo straordinario obiettivo. Sembra sorprendente! Non esiste un capo nella nostra relazione, diamo e prendiamo entrambi».

Ron, invece, ha aggiunto: «A volte la vita è dura, ma la affrontiamo insieme. Ci prendiamo cura anche l'uno dell'altro».

La coppia ha detto di essersi innamorata a prima vista, ma non tutti erano così sicuri che fossero fatti l'uno per l'altro.