Coronavirus: nonna Armanda, 81 anni e malata di diabete, guarita in una settimana

Ultimo aggiornamento: 12:38

Una, malata die alle prese con la lunga convalescenza per la rottura di un femore, si è ammalata dima è riuscita a guarire nel giro di una settimana dopo il ricovero in ospedale. Si potrebbe gridare al miracolo, vista l'altissima letalità delnelle persone anziane e affette da altre patologie, ma la storia di, che vive a Borghetto Lodigiano, può rappresentare una piccola speranza.A raccontare la vicenda è il nipote della donna,, a Il Giorno., che il 30 aprile compirà 82 anni, da qualche mese vive accanto alla casa della figlia, la mamma di Mattia. Il ragazzo racconta: «Mia nonna si era sentita improvvisamente male martedì 25 febbraio, mentre era a tavola con noi: avveva febbre e vomito, così abbiamo chiesto di ricoverarla d'urgenza. L'ospedale Maggiore di Lodi era strapieno e quindi l'hanno portata al. Ci siamo davvero spaventati per mia nonna, è reduce da un'operazione al femore e ha una malattia cronica come il diabete di tipo 2: quando è risultata, ci siamo preparati al peggio».A sorpresa, invece,nel giro di una settimana si è completamente ristabilita, risultando anche negativa al tampone. Il nipote spiega: «I medici ci informavano giorno per giorno delle sue condizioni, anche loro erano increduli. Dalsi può guarire e mia nonna lo dimostra: ha avuto tanta forza e determinazione e il lavoro dei medici è stato eccezionale, le terapie antivirali hanno funzionato. Non vediamo l'ora di abbracciarla quando tornerà a casa». La signora Armanda è tornata a casa questa mattina: avrebbe dovuto farlo ieri sera, ma non c'erano mezzi a disposizione e le dimissioni sono state quindi posticipate di qualche ora.