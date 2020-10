Silvia Toffanin, la dedica in lacrime a mamma Gemma a Verissimo: «Sono qui, perché lei non perdeva una puntata. Ti amo». Alla fine della puntata del programma di Canale 5, la conduttrice veneta ha rivolto tenere parole alla sua mamma, scomparsa pochi giorni fa a causa di una malattia

Silvia Toffanin, coraggiosa, è tornata in tv a poche ore dalla grande perdita. Ha spiegato così la sua scelta: «Siamo arrivati alla fine di questa puntata, per me emotivamente molto forte. Ho voluto essere qui oggi, perché la mia mamma non perdeva una puntata di Verissimo. Lei avrebbe voluto così. Sono sicura che ovunque sia oggi, mi stia guardando. Posso solo dire 'mamma ti amo'».

Ultimo aggiornamento: 20:09

