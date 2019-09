Skyscanner incorona Piano di Sorrento: è tra le venti città più belle d'Italia

Giovedì 12 Settembre 2019, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANO DI SORRENTO - Sarà merito delle spiagge e della qualità dei servizi offerti ai bagnanti, premiati nel 2018 e nel 2019 con l'ambitissima Bandiera Blu. Oppure delle iniziative culturali, legate a Villa Fondi e al museo archeologico territoriale Georges Vallet, o del centro storico, un mix di gioielli architettonici e negozi che testimoniano una consolidata vocazione commerciale. Fatto sta che Piano di Sorrento entra nel club delle venti città più belle d'Italia per il 2019.A inserire la città costiera in questa speciale classifica è stato il motore di ricerca di viaggi Skyscanner, leader mondiale nel settore, che conta attualmente 60 milioni di visitatori al mese. Ogni anno Skyscanner seleziona venti gemme del Bel Paese che vanno assolutamente visitate: borghi, città e piccoli comuni dalla bellezza indiscussa ai quali fare un pensiero in vista di una gita fuori porta.Per la stesura di questa lista il portale ha considerato una città per ciascuna regione italiana, con una popolazione inferiore ai 150mila abitanti, con un borgo ben conservato e con la capacità di esprimere le caratteristiche architettoniche e del paesaggio del territorio di appartenenza. Decisivi anche i commenti inviati sui social dagli utenti in occasione delle campagne precedenti. E così è stata incoronata pure Piano di Sorrento, 14esima nella hit parade delle città italiane più belle per il 2019.