Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juve operato di ernia: «Il medico si chiama Zenga»

Mercoledì 20 Marzo 2019, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2019 20:07

L'ex portiere della Juventus degli anni '80 e '90, Stefano Tacconi, è stato operato di ernia al disco ed è ricoverato all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino: l'indimenticato ex calciatore juventino ha postato su Instagram una foto dal letto d'ospedale, con tanto di pollice all'insù. «Intervento riuscito», ha scritto in un post.«Poi torno a giocare», ha poi scherzato in un altro post successivo. «E anche questa partita è stata vinta», ha commentato il figlio del portiere, Andrea Tacconi, che ha scherzato sul nome del medico che ha operato il papà: «L'unica pecca è il nome del chirurgo - ha detto - dottor Francesco Zenga». Zenga come Walter, l'Uomo Ragno interista in quegli anni acerrimo rivale (anche in Nazionale) proprio di Tacconi.