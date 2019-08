Tina Cipollari, la sorella maggiore Annarita le somiglia come una goccia d'acqua: «Sembrano gemelle»

Martedì 27 Agosto 2019, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 18:40

Molto probabilmente, qualcuno per strada l'avrà scambiata per la sorella, ben più famosa di lei. Annarita Cipollari è infatti la sorella maggiore di Tina Cipollari, la Vamp protagonista di tante dirette di Uomini e Donne, e la somiglianza è così impressionante da pensare che le due siano gemelle.Tina Cipollari, sempre scatenata e senza peli sulla lingua, da tanti anni è uno dei volti più noti di Uomini e Donne. Dall'incontro con Kikò Nalli fino alle clamorose liti con Gemma Galgani, la 'Vamp' è diventata un vero e proprio simbolo della trasmissione, quasi al pari della padrona di casa, Maria De Filippi. Non tutti, però, sanno che Tina ha una sorella non famosa, Annarita, che ha circa otto anni più di lei.A rivelarlo è Velvet Gossip, che spiega: «Per quel poco che circola fra i roumors del gossip pare che fra le due sorelle, non sempre ci sia stato un buon feeling. Spesso e a volte anche per lungo tempo, le Cipollari hanno visto il loro rapporto familiare al capolinea, ma uno scatto pubblicato qualche tempo fa da Annarita, da speranza e qualcosa ci suggerisce che le litigate fra le sorelle possono essere un brutto ricordo». Viene da chiedersi se, oltre alla impressionante somiglianza fisica, le due sorelle Cipollari abbiano anche lo stesso carattere: in quel caso, non c'è da stupirsi che due personalità del genere possano contrastarsi.