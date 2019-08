Valeria Bruni Tedeschi stregata dalla città archeologica di Pompei

Martedì 20 Agosto 2019, 13:23

Valeria Bruni Tedeschi stregata da Pompei. L'attrice, regista, sceneggiatrice e montatrice italiana, naturalizzata francese, per la prima volta si è avventurata tra le strade della città archeologica, rimanendone incantata. Non immaginava, come del resto tutti quelli che per la prima volta si incamminano per le antiche vestigia, fosse una città immensa e viva al punto di avere la sensazione che gli abitanti delle domus potessero rientrare a casa da un momento all'altro.La Bruni Tedeschi durante la sua carriera in Italia ha vinto quattro David di Donatello per la migliore attrice protagonista per «La seconda volta» (1996), per «La parola amore esiste» (1998), per «Il capitale umano» (2014) e per «La pazza gioia» (2017). In Francia ha vinto Premio César per la migliore promessa femminile per «Le persone normali non hanno niente di eccezionale» (1994).