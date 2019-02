Napoli, il fioraio un giorno all'improvviso: «La sfida con la Juve all'origine del mito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 22 Febbraio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua fortuna è nata con la passione per il Napoli alla vigilia di San Valentino di tre anni fa, gli azzurri che inseguono la Juve, a un punto dal primo posto in classifica, la sfida a Torino, il ricordo di Maradona e lo scudetto di garofali realizzato e portato in strada dal padre, tra la gente, la magia e la creatività. «Un giorno all'improvviso mi innamorai di te», colpisce dritto al cuore. Il vicolo romantico e testardo che riporta l'inno da stadio il 13 febbraio del 2016, prima del calcio di inizio,...