La nuova vita di Roberto, edicolante autistico: «Siate pazienti, vi ripagherò»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 15 Febbraio 2019, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2019 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il messaggio rimbalza da una chat all'altra, corre su WhatsApp. A scrivere è un papà napoletano con la passione per il rugby che va ad acquistare le figurine in una «piccola edicola», «non di strada», ma gestita da Roberto, ventenne autistico. Quindi, avvisa: «Se vi trovate a passare da lì fermatevi, non x il ritorno economico che potete garantirgli, ma xché questo ragazzo ha bisogno di essere aiutato a comunicare e via via che inizia a conoscere le persone è più facile...». Chiarisce il resto il cartello sul vetro, con i settimanali sullo sfondo, fotografato e inviato nella stessa chat, ma il messaggio questa volta è firmato direttamente da Roberto e indirizzato ai clienti per spiegare la malattia che richiede «di essere pazienti» e quindi «di darmi un po' di tempo... Impareremo a conoscerci e questo mi aiuterà a servirvi meglio». Su un altro foglio, a nome del figlio, i genitori propongono una forma di dialogo: «Come stai? Mi dai il... Grazie, prego...»