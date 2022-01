William e Kate rassegnati alla rottura dei rapporti con Harry e Meghan: la Regina è in crisi

Non hanno fatto in tempo a festeggiare i 40 anni di Kate Middleton, ed ecco che la Royal family appare nuovamente nella pagine della cronaca gossip per i rapporti difficili tra le due coppie reali, quella di William e Kate e quella di Harry e Meghan Markle.

Sembra infatti che il principe William e Kate Middleton abbiano accettato la loro relazione ormai naufragata con il principe Harry e Meghan Markle. La rivelazione arriva appunto dopo che il duca e la duchessa di Cambridge, insieme ad altri membri della famiglia reale, hanno celebrato il 40mo compleanno di Kate durante il fine settimana.

Andrew Neil, ex presidente di GB News, ha parlato nel documentario di Channel 5 "2021: The Queen’s Terrible Year", rivelando che Kate e William sono ormai rassegnati alla relazione interrotta con Harry.

Sono passati ormai due anni da quando il duca e la duchessa di Sussex hanno annunciato che si sarebbero ritirati dai loro ruoli reali, delineando i loro piani per diventare “finanziariamente indipendenti” pur continuando a “sostenere” la regina.

Dopo la partenza, si sono stabiliti a Santa Barbara, in California, dove attualmente vivono con i loro due figli, Archie e Lilibet. Andrew Neil ha rivelato nel documentario: «Sono abbastanza sicuro di quello che mi è stato detto, e cioè che il principe William e Kate sono rassegnati alla rottura del rapporto con l’altra coppia e che l’allontanamento è in qualche modo irreparabile. Ognuno andrà per la propria strada».

Harry è tornato nel Regno Unito dagli Stati Uniti e ha incontrato William in due diverse occasioni da quando ha lasciato il Palazzo reale. Una volta in occasione del funerale del nonno, il principe Filippo, scomparso all’età di 99 anni nell’aprile 2021 a cui Meghan non ha potuto partecipare perché all’epoca era incinta di Lilibet.

La coppia si è incontrata di nuovo pochi mesi dopo, a luglio, per celebrare quello che sarebbe stato il 60mo compleanno della loro defunta madre, Diana, principessa del Galles, con il disvelamento di una statua in suo onore ai Sunken Gardens di Kensington Palace.

In entrambe le occasioni, Harry e William sono stati visti impegnati in conversazioni serrate.

Si dice anche che la regina sia stata influenzata dall’analisi compiuta dai media sulle divisioni tra i suoi due nipoti. Secondo Stewart Purvis, ex dirigente televisivo e produttore di documentari «Tutto questo deve essere stato molto irritante per i Reali. Penso che non ti ci abitui mai quando le cose ti toccano così da vicino; vedere i tuoi nipoti sotto interrogatorio, nel senso che il loro linguaggio del corpo viene costantemente esaminato dalla stampa, è un fatto che porta conseguenze destabilizzanti».