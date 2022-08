Zlatan Ibrahimovic, il nuovo yatch è da sogno: ecco quanto costa

Zlatan Ibrahimovic, in attesa di tornare a far parlare di sé sul rettangolo verde, si è regalato uno yatch da sogno. Un'imbarcazione di lusso da far invidia ad alcuni hotel 5 stelle: piscina a sfioro integrata, 5 suite, garage per moto d'acqua e interni di lusso personalizzati. Un vero e proprio gioiello galleggiante che è costato una cifra da capogiro.

Dopo Cristiano Ronaldo, anche Zlatan Ibrahimovic ha scelto il cantiere navale Benetti. Marchio molto apprezzato tra i paperoni del calcio internazionale. All'Azimut «Grande» 27 metri del fenomeno portoghese, ecco che lo svedese risponde con il Benetti Oasis 34 metri battezzato Unknown (Sconosciuto). Il talento del Milan, che il gossip dava già armatore di un Riva 100 Corsaro del valore di 8 milioni, aveva visionato l’anno scorso un Benetti Oasis 40 metri. La sua scelta, poi, però è ricaduta sulla versione più corta, che ha comportato, sembra, un esborso da circa 20 milioni di euro. Zlatan ha mostrato ai suoi 55 milioni di follower su Instagram le bellezze della nuova «barca», lasciando tutti senza parole.

Zlatan Ibrahimovic non ha badato a spese per il suo nuovo yacht Benetti, che è dotato di ogni tipo di comfort. Può ospitare fino a dieci persone nelle sue cinque suite, tra cui una suite armatoriale sul ponte principale, due «Vip» e due cabine doppie che trovano spazio sul ponte inferiore, ovviamente tutte dotate di servizi privati. In più sono presenti altre sette cabine, destinate ai membri dell'equipaggio. L'imbarcazione è inoltre dotata di una piscina vetrata a sfioro, circondata da un'area lounge con comodi divanetti su cui rilassarsi in alto mare, ma è provvista anche di una palestra attrezzatissima in cui l'attaccante del Milan può tenersi in forma anche in vacanza. C'è anche un garage per le moto d'acqua, tender per collegamenti con la terraferma e Seabob. Il tutto si sviluppa lungo 34 metri di lunghezza e su cinque livelli d'altezza. Sui social mostra tutto con un video girato con un drone e i follower sognano.

Su Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha condiviso un video mozzafiato in cui mostra le meraviglie del suo yacht, tutto Made in Italy, grazie all'aiuto di un drone. Ma è con un altro post che ha attirato l'attenzione, mandando un messaggio molto chiaro a tutti i suoi ammiratori. Si vede prima l'immagine di lui bambino a bordo di una barchetta in un fiume e, subito dopo, il calciatore è ritratto sulla sua nuova imbarcazione. «Blood, Sweat & Tears» è la didascalia che accompagna il piccolo video. «Sangue, sudore e lacrime» sono gli ingredienti di Ibra verso il successo. Un chiaro messaggio motivazionale a tutti: con l'impegno si può arrivare ovunque. E lui, con l'impegno, è riuscito a trasformare quella piccola barchetta in uno yatch da sogno.