Lunedì 10 Giugno 2019, 01:19

Castel Baronia sceglie la strada della continuità: il ballottaggio premia il sindaco uscente Felice Martone, che supera l’avversario Fabio Montalbetti dopo il clamoroso pareggio del primo turno. Il primo cittadino – capolista di Uniti per Castello – prevale con circa venti voti in più (il dato non è ancora ufficiale) rispetto al suo ex assessore, candidato alla guida di Viva Castel Baronia.