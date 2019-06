Lunedì 10 Giugno 2019, 00:09 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 01:32

Raffaele Bene, avvocato, 42 anni, esponente di “Casoria libera”, è il nuovo sindaco di Casoria. Ha vinto al ballottaggio contro il candidato del centrodestra, Angela Russo. Alle urne si è recato solo il 30,55 per cento degli aventi diritto. Al primo turno votò il 59,85%.Questa la composizione del consiglio comunale: Andrea Capano, Rosalba Talletti, Luisa Marro, Pasquale Tignola, Paola Ambrosio, Massimo Mileto (Casoria libera); Francesco Russo, Alessandro Mariano Graziuso, Stella Rosaria Cassettino (Obiettivo Comune); Giuseppe Barra, Francesco Esposito (Cittadini per Bene); Amalia Pizza (Casoria Viva); Vincenzo Ramaglia (Casoria nel cuore); Giuseppe D’Anna (Insieme per Casoria); Marco Colurcio (Uniti per Casoria). Per la minoranza, Angela Russo (Fdl), Maria Laura Pugliese (Forza italia), Gennaro Trojano (Angela Russo Sindaco), Gennaro Fico (Lega); Elena Vignati, Mauro Baratto e Gaetano Palumbo (M5S); Pasquale Fuccio (Generazione Sud), Orsino Esposito (PD).