Domenica 9 Giugno 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 23:22

Si sono concluse alle 23 le operazioni di voto per il ballottaggio delle elezioni comunali, che in Campania ha visto coinvolte 17 amministrazioni municipali: 3 in provincia di Avellino, 4 in provincia di Caserta, 5 in provincia di Napoli e 5 in provincia di Salerno. L'unico capoluogo di provincia è Avellino; unico Comune con popolazione inferiore ai 15mila abitanti Castel Baronia, in Irpinia, dove al primo turno i candidati sindaco hanno avuto lo stesso numero di preferenze.(Pd)primo turno 32,43%(civiche centrosinistra)primo turno 28,67%sindaco uscente (Forza Italia - Fdi)primo turno 48,67%(Pd)primo turno 20,64%(civica)primo turno 50%(civica)primo turno 50%(Pd)primo turno 35,37%(Lega)primo turno 30,40%(Pd)primo turno 46,54%(Lega - Forza Italia)primo turno 34,50%sindaco uscente (civiche)primo turno 43,79%(civiche).primo turno 32,92%(Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia)primo turno 40,77%(civiche).primo turno 15,38%ex sindaco (Freebacoli)primo turno 45,96%(Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia)primo turno 38,79%ex sindaco (civiche)primo turno 36,14%ex sindaco (civiche)primo turno 36,05%(Campania Libera)primo turno 41,24%(Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia)primo turno 22,06%(civiche centrodestra)primo turno 41,69%(Lega-Forza Italia)primo turno 33,67%(civiche centrosinistra)primo turno 48,71%(Lega-Forza Italia)primo turno 40,84%(Pd)primo turno 47,87%(civiche)primo turno 30,86%(civiche)primo turno 47,49%(civiche)primo turno 27,10%(Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia)primo turno 49,04%sindaco uscente (Pd)primo turno 25,71%sindaco uscente (Pd)primo turno 44,06%(civiche)primo turno 31,70%(Lega-Fratelli d'Italia)primo turno 28,45%(civiche)primo turno 21,06%