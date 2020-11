ArcheocineMann, viaggio nel tempo e nello spazio senza muoversi da casa

Un viaggio nel tempo e nello spazio pur restando a casa. Arriva in streaming l’attesa seconda edizione di archeocineMANN, il Festival Internazionale di cinema archeologico per scoprire il fascino dell’antico attraverso le nuove tecnologie. Dal 2 al 5 dicembre basterà infatti un click (streamcult.it ) per poter godere dell'evento organizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in collaborazione con Archeologia Viva/Firenze Archeofilm.

Un programma da non perdere. Durante la quattro giorni si spazia dalla Piramide di Cheope alla Battaglia di Canne in 3D, passando per i Giochi olimpici fino ad arrivare alle radici del Medioevo e alle “ferite di guerra” della Mesopotamia. E ancora si scoprirà chi erano davvero i gladiatori, quali le novità archeologiche su Stonehenge, cosa accadde nelle ultime ore di Pompei e come fu costruita la grande Persepoli. Arricchiscono il programma le più apprezzate produzioni cinematografiche del MANN: tra queste, Agalma della giovane regista Doriana Monaco; il documentario è stato selezionato per la 17esima edizione delle Giornate degli Autori di Venezia 77.

Non solo film. Ospiti della manifestazione sono Patrizia Piacentini (egittologa e direttrice della Missione di scavo ad Assuan), Pierfrancesco Callieri (direttore degli scavi italiani a Persepoli), Giuliano Volpe (archeologo e scrittore), Syusy Blady (attrice e conduttrice televisiva). Al termine della manifestazione una giuria di esperti assegnerà il “Premio MANN”, mentre 750 allievi degli istituti superiori napoletani decideranno a chi conferire il “Premio Scuole”. Partecipare è facilissimo e... gratuito. Per seguire il Festival è necessario effettuare la registrazione cliccando su streamcult.it - Account e poi Registrati, scegliendo username e password, validi anche per i futuri accessi. Programma completo su:

museoarcheologiconapoli.it firenzearcheofilm.it

