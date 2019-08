Giovedì 8 Agosto 2019, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 20:21

Debi Mazar stregata dalla città sepolta e non ha resistito ad un selfie nel Foro. L'attrice statunitense ha visitato gli Scavi di Pompei con il marito Gabriele Corcos. «Bella giornata a Pompei! È così intrigante vedere un'intera città, di 2000 anni fa, così ricca di storia, ancora in piedi e così ben conservata dalle ceneri vulcaniche del Vesuvio. Ricchezza, Arte, impianti idraulici, vasi, affreschi etc. Strabiliante! Troppo» ha detto. La diva americana. Diventata famosa con il film di Martin Scorsese «Quei bravi ragazzi». Soprannominata «Gli occhi più chiari di Hollywood», la Mazar ha poi interpretato svariati generi di film, rimanendo però sempre vicino all'ambiente del cinema indipendente.Negli anni novanta i suoi ruoli più famosi «mainstream» sono stati quelli dell'antipatica padrona dei cani in «Beethoven 2» e di Spice, la fidanzata di Due Facce, in «Batman Forever».