Diabolik, i fratelli Manetti portano il celebre fumetto al cinema: «Fedeli al fascino del re del terrore»

Occhi di ghiaccio e passo felino, Diabolik esce dal fumetto e arriva sullo schermo in un'atmosfera perfettamente vintage: ambienti, colori, luci, oggetti, costumi, grafica, tutto rimanda ai «formidabili» anni Sessanta in cui le sorelle Angela e Luciana Giussani, signore della buona borghesia milanese, crearono il personaggio del «re del terrore» in albi destinati a un pubblico di viaggiatori pendolari e ben presto diventati fenomeno di massa....

