Cannes applaude «Il traditore» di Bellocchio: «Ebbe coraggio ma non fu un eroe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Maggio 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANNES - Nell'anniversario della strage di Capaci, Marco Bellocchio porta in concorso a Cannes il suo film su Tommaso Buscetta, «Il Traditore», da ieri in sala in 350 copie, una grande cifra per gli standard italiani, ma l'attesa è altissima e la domanda degli esercenti forte come ai tempi d'oro del nostro cinema. Per la prima volta il maestro dell'indagine psicanalitica si confronta con sparatorie e delitti raccontando, attraverso la vita del Boss dei Due Mondi, un pezzo di storia d'Italia. Dice: «Volevo fare un film popolare, ma fuori dai cliché delle storie di mafia, un film con un proprio stile, una forma. Palermo con i suoi fatti di sangue era quanto di più lontano da me che vengo da Piacenza. Ho letto molto, mi sono documentato e piano piano mi sono impadronito di questa figura tragica». Chi era, dunque, Buscetta, che idea se n'è fatto il regista? «Certo non era un eroe, ma un uomo coraggioso sì e il suo coraggio mi ha colpito, forse perché io non ne ho tanto. Rischia la vita, ma non vuole essere ucciso in una guerra di mafia che non condivide. Difende il passato, la sua tradizione di uomo d'onore e non accetta di essere considerato un pentito».