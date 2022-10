Robbie Coltrane morto, l'Hagrid di Harry Potter aveva 72 anni

È morto Robbie Coltrane. L'attore, famoso per aver interpretato Rubeus Hagrid ossia il gigante buono in Harry Potter. La notizia è stata confermata dalla sua agente Belinda Wright. «Robbie se n'è andato venerdì», ha detto. «Era un talento unico. Probabilmente sarà ricordato per i decenni a venire come Hagrid nei film di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti in tutto il mondo». Da circa due anni lottava con un brutto male.

Incidente in auto, si schianta contro un camion insieme alla figlia piccola: Edy muore a 23 anni, salva la bambina

Il giallo di Giuseppina, uccisa nel giorno del suo compleanno: caccia al killer. L'omicidio nell'ex quartiere di Khaby Lame

Chi era Robbie Coltrane

Il suo vero nome era Anthony Robert McMillan. Nato a Rutherglen, in Scozia, il 30 marzo del 1950. Figlio di un medico, all'età di 20 anni si è dedicato alla recitazione e ha preso il nome d'arte Coltrane, in tributo al sassofonista jazz John Coltrane. Ha cominciato lavorando in teatro e facendo degli spettacoli di stand-up comedy. Il suo debutto al cinema è arrivato nel 1980, con un ruolo nel film "La morte in diretta". Ha recitato in 38 film, prima di essere scelto per il ruolo che l'ha fatto conoscere a tutto il mondo.

È stato Hagrid in Harry Potter e la pietra filosofale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007) e Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2. Degna di nota è anche la sua partecipazione nei panni del sergente Peter Godley nel film La vera storia di Jack lo squartatore.