Il film «Aperti al pubblico» di Silvia Bellotti vince il grand prix al Jean Rouch international film festival di Parigi

Domenica 11 Novembre 2018, 12:03

Il 10 novembre alla cerimonia di premiazione della 37° edizione del più importante festival di cinema etnografico e antropologico, presso il Musée de l'Homme di Parigi, la giuria ha assegnato, tra i 27 film della competizione internazionale, il Grand Prix Nanook Award al film di Silvia Bellotti APERTI AL PUBBLICO, prodotto da Antonella Di Nocera, con la seguente motivazione:“Nella vena del cinema diretto, la regista ci porta negli uffici delle case popolari di Napoli dove gli amministratori con un volto umano cercano di risolvere, giorno per giorno e caso per caso, le tragedie della vita quotidiana che ogni utente porta. Con umorismo e delicatezza, il film ci invita a riflettere sulla qualità delle relazioni umane che desideriamo preservare nel servizio pubblico”.Così regista e produttrice hanno ringraziato nel ricevere il Premio l’assegnazione del premio: «Essere selezionati al Jean Rouch International Film festival di Parigi è stato un grande onore. E lo è stato vivere l’atmosfera dell’evento, sentire lo spirito e il calore delle persone che con cura lo organizzano, vedere i film e incontrare gli altri registi. Il Grand Prix è una emozione grande e siamo commosse. Il nostro film è stato sviluppato in un Atelier formativo, con il cuore che affonda nella realtà, condiviso con una squadra di giovani professionisti e filmato con cura verso i protagonisti. A tutti loro, alle loro storie ed alle loro vite questo premio è dedicato».Nel prestigioso festival internazionale di Lipsia il film APERTI AL PUBBLICO si era aggiudicato la menzione speciale per il cinema sui luoghi di lavoro.Questi ultimi riconoscimenti internazionali, si aggiungono a quelli conseguiti in questo anno di cammino dell’opera , dopo la sua premiere al Festival dei Popoli 2017 dove si aggiudicò il Premio del Pubblico. Nato nell’Atelier di cinema del reale di FILMAP di Arci Movie a Ponticelli, è il risultato di oltre due anni di ricerca, scrittura, riprese e montaggio che hanno impegnato la regista, e le compagne Claudia Brignone e Lea Dicursi, in quest’avventura filmica che restituisce la realtà di un luogo microcosmo esemplare di un ufficio pubblico che pone al centro la relazione tra umanità e burocrazia.APERTI AL PUBBLICO di Silvia Bellotti (Italia 2017 – 60′)aiuto regia Claudia Brignone montaggio di Lea Dicursiuna produzione Parallelo 41, Arci Movie e Rai CinemaFESTIVAL E PREMIFIPA 2018- Biarritz (France) - International Competition “Creative or Investigative documentary Sguardi Altrove Film Festival 2018 -Milano - Nuovi sguardiVisione Italiane 2018 – Cineteca di Bologna *Miglior documentarioCrossing Europe Filmfestival Linz (Austria) - Working WorldsTrento Film Festival 2018 - Trento - EuroramaKrakow Film Festival 2018 - Cracovia (Polonia) – Documentary competitionIschia Film Festival 2018- *Menzione specialeLucania Film Festival 2018 Pisticci - *Miglior Soggetto e Menzione speciale della giuria popolareFaito Doc Festival 2018 - Faito (Italia) - Premio giovaniNapoliFilmFestival 2018 - Napoli (Italy) – SchermoNapoli DocInternational Leipzig Festival for Documentary and Animated Film - *Healthy Workplaces Film Award - Honorary MentionJean Rouch International Film Festival 2018 – Gran Prix NanookOgni martedì e venerdì, gli uffici dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Napoli e provincia sono aperti al pubblico. Ad accogliere gli utenti ci sono gli impiegati alle prese con un lavoro difficile: incastrare la vita caotica delle persone dentro gli ingranaggi "perfetti" della burocrazia. In quei momenti le stanze dell’Istituto diventano un palcoscenico.«Ho notato una dimensione informale e a tratti teatrale degli uffici pubblici - racconta Silvia Belotti - dove a volte l’iter burocratico passa in secondo piano e le persone agiscono fuori dagli schemi e dai protocolli. La capacità di far fronte all’imprevisto o alle inefficienze del sistema con soluzioni creative che attingono alle risorse dei singoli, mi ha appassionato prima come spettatrice e poi come regista. Per raccontare questo aspetto della burocrazia girato “Aperti al pubblico”, un lungometraggio che rappresenta gli sforzi che gli impiegati dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Napoli e Provincia fanno per adattare i regolamenti e le procedure alla realtà dell’utenza. Nel film ho cercato di rendere questo sforzo, di trasporre l’ironia dei protagonisti davanti all’inefficienza delle istituzioni e la caparbietà con cui nonostante tutto, decidono di affidarsi un po’ al pragmatismo e un po’ alla sorte».Silvia Bellotti è una videomaker giornalista nata a Roma nel 1982. Nel 2012 ha ricevuto il primo premio Generazione Reporter e nel 2013 è tra i finalisti del Premio Morrione, una sezione del Premio Ilaria Alpi, con la video inchiesta “Che fine ha fatto la roba dei boss” sulla gestione inefficiente dei beni confiscati alla mafia. Nel 2014 si è trasferita a Napoli per FilmaP - Atelier di Cinema del Reale realizzando “Il foglio”, in concorso al Torino Film Festival 2015. Nel 2017 ha realizzato con i bambini dell’Istituto Statale Specializzato per Sordi Magarotto il cortometraggio “La scuola del sorriso” ( Grand Prix della giuria del Festival Sourd Métrage di Nancy).