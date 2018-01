Il regista Francesco Bruni ospite del cineforum di Arci Movie al cinema Pierrot

Giovedì 4 Gennaio 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 12:00

Giovedì 11 gennaio riprende il cineforum dell’Arci Movie con ospite il registaFrancesco Bruni che presenta il suo film “Tutto quello che vuoi”(hhttps://youtu.be/w7LNUMN-0WM) al cinema Pierrot di Ponticelli. L’artista sarà presente alla proiezione delle ore 18.00 e delle ore 21.00 con l’attriceRaffaella Lebboroni una delle protagoniste del film.Bruni sarà presente al Pierrot anche nel corso della mattinata dalle ore 9,30 per presentare il suo film ai ragazzi di diverse scuole che partecipano alla rassegna “Lo schermo e le emozioni”, attività rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio.“Cominciamo questo nuovo anno - dice Roberto D’Avascio, presidente Arci Movie - con un regista che spesso è presente alle nostre manifestazioni culturali segno della stima reciproca e della comunione d’intenti; ancora tanti gli ospiti che abbiamo previsto per quest’anno a cominciare dai Manetti bros”.“Da qualche anno a questa parte - dice il regista Bruni - mio padre si è ammalato del morbo di Alzheimer. Gli esordi della malattia presentavano aspetti anche molto sorprendenti; l’aspetto più interessante era la progressiva regressione verso il passato: nella sua mente prendevano corpo persone e vicende dimenticate, la cui “presenza” dava luogo a rivelazioni impreviste ed anche sconcertanti. L’episodio centrale di questo film, quello relativo alla fuga al seguito dei militari americani, ed al “regalo” da loro ricevuto, è per l'appunto uno di questi, a cui mio padre aveva accennato in passato, ma che non aveva mai raccontato con la dovizia di particolari concessigli dalla malattia. Dopo un’iniziale resistenza ad affrontare l’argomento, ho provato ad immaginare una storia che avesse al centro quell’episodio, ma allontanandola da me, da mio padre, e dal mio contesto familiare. L’immaginazione si è nutrita anche della fascinazione del mio nuovo quartiere, Trastevere, dell’assorbimento dei suoi personaggi e dei suoi ritmi. Il risultato è che “Tutto quello che vuoi” mette insieme, in maniera abbastanza indistinguibile, vissuto personale ed invenzione romanzesca”.Alessandro (Andrea Carpenzano) è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio (Giuliano Montaldo) un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po' smarrita dell’anziano poeta, e dai suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e propria caccia al tesoro. Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo stesso cuore. Il cast: Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni, Emanuele Propizio, Donatella Finocchiaro, Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni, Andrea Lehotska, Riccardo Vitiello, Carolina Pavone.