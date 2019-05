La showgirl napoletana Tanya La Gatta sul red carpet di Cannes

Porto la Campania, Napoli e Pomigliano d'Arco sul Red carpet

.

Martedì 21 Maggio 2019, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La showgirl napoletana Tanya La Gatta, già conosciuta in Italia e all'estero per aver prestato il suo volto a più di 50 pubblicità, seguitissima sui social network, è tra gli ospiti invitati a Cannes 2019 e calcherà il fatidico Red carpet insieme a tutte le altre star mondiali che arriveranno nella settimana tra il 22 ed il 25 maggio.Tanya LaGatta, appena 20enne, ha già ricevuto l'invito per Cannes sul tappeto rosso, tappa ambita da tutte le modelle del mondo. «