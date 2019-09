«Le invenzioni, Napoli, i canti e la boxe ecco il mio papà Bud Spencer segreto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 4 Settembre 2019, 09:49

Attore, campione di nuoto e pallanuoto, pugile, rugbista, pilota d'aereo e d'elicottero, imprenditore, scrittore, paroliere, cantante. E parlava sei lingue. Ed era anche inventore: «Negli anni 60, con due amici, sul telaio di una 600 multipla, realizzò il prototipo di una rudimentale auto elettrica. Il progetto fallì, perché sulla prima salita romana la macchina si rifiutò di andare avanti. Ma lui si sentiva fiero di aver precorso i tempi. Inventò anche uno spazzolino con dentifricio incorporato, e un sedile pieghevole e portatile che diventava quasi un bastone. Aveva fantasia e creatività», racconta il figlio Giuseppe.Sì, Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, morto tre anni fa a 87 anni, ha sempre sorpreso per l'eclettismo della personalità. A illustrarne gli aspetti sarà ora una mostra che la sua città, Napoli, gli dedicherà da venerdì 13 settembre all'8 dicembre nella prestigiosa sede della sala dorica di Palazzo Reale. Il percorso espositivo proporrà impianti multimediali, video-mapping, proiezioni su pannelli, oggetti di scena, premi italiani e internazionali ricevuti sia come artista che come sportivo, articoli di giornali di tutto il mondo, poster, manifesti di film, bozzetti originali, foto pubbliche, private, e altri gadget. Giuseppe: «Vedrete oggetti - purtroppo alcuni gli sono stati rubati una quindicina d'anni fa - costumi di scena, scenografie dei suoi film, le lettere più emozionanti scritte dai fan... una sezione è dedicata a Piedone e a Napoli. E, chi vorrà, potrà farsi fotografare accanto a lui. Tra gli ospiti ci saranno alcuni professionisti che hanno lavorato con lui, come stuntmen e produttori. Spesso saremo presenti noi della famiglia... il desiderio, insomma, è di creare un ambiente accogliente, caldo, intimo e sereno».