«Il sindaco del rione Sanità», sold out con Martone al Modernissimo

Sabato 28 Settembre 2019, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 17:56

Per la prima volta Mario Martone affronta Eduardo De Filippo. È «Il Sindaco del Rione Sanità», in sala con Nexo come film evento il 30 settembre, 1 e 2 ottobre dopo il passaggio in concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Al Cinema Modernissimo di Napoli sold out in occasione dell’anteprima e del photocall con Martone, Francesco Di Leva e il cast del film.Il protagonista del film, basato sull'omonima commedia in tre atti scritta e interpretata all'epoca da un De Filippo ultrasettantenne, Antonio Barracano, ovvero il «sindaco» del rione Sanità, nel film di Martone ha invece il volto di un tonico e palestrato quarantenne (Francesco Di Leva). Per il resto piena aderenza al testo originale, tranne che nel finale.Barracano, uomo d'onore, governa il quartiere a modo suo rispondendo a un proprio codice etico basato su una saggia amministrazione della violenza.Lui è insomma un boss-giudice, rispettato che vive in una lussuosa villa con piscina insieme a moglie (Daniela Ioia), figli e Fabio Della Ragione (Roberto de Francesco), suo alter ego medico capace di ricucire qualsiasi criminale ferito. Ma Barracano, raddrizzatore di torti per eccellenza, detentore di un sapere antico, unico, incontestabile che lo rende sempre pronto ad agire senza alcuna remora un giorno riceve Rafiluccio Santaniello (Salvatore Presutto), figlio di un facoltoso fornaio, deciso a uccidere il padre Arturo (Massimiliano Gallo). Don Antonio, prima cerca di mettere pace, ma poi riconosce nel giovane quello stesso sentimento di vendetta che da ragazzo aveva cambiato per sempre la sua vita. Il Sindaco decide così di intervenire per riconciliare padre e figlio e salvarli entrambi, ma la tragedia è dietro l'angolo.