Verne Troyer, l'attore «Mini Me» di Austin Powers grave in ospedale: «Ha tentato il suicidio»

Giovedì 5 Aprile 2018, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 15:04

, l'attore che interpreta l'amatissimo personaggio di, è statoin fin di vita dopo aver tentato il, noto in tutto il mondo per il ruolo del controspionenegli ultimi due capitoli della saga di Austin Powers. Il 41enne si troverebbe ricoverato in ospedale dopo avernella tarda serata di lunedì scorso. Come riporta Tmz , ad allertare i soccorsi sarebbe stato un amico dell'attore, che da anni sta combattendo contro la: Verne Troyer era «estremamente». Immediatamente soccorso, l'attore è stato portato in ospedale, soccorso in condizioni disperate e poi trasferito nel reparto di psichiatria, dove è ancora sotto osservazione.Un portavoce diha diffuso questo messaggio sui social: «Vi chiediamo di tenere Verne nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Sta ricevendo le migliori cure possibili e sta riposando nel comfort. Ha apprezzato il supporto della famiglia, degli amici e dei fan di tutto il mondo. Vi aggiorneremo qui».