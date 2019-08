Brad Pitt e Scarlett Johansson, trionfo al Lido di Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 30 Agosto 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Il divo più atteso e la diva più pagata di Hollywood (per il secondo anno è in cima alla speciale classifica di «Forbes» con 56 milioni di dollari) si prendono il Lido in un cortocircuito di glamour elettrizzante per i fan che li aspettano bivaccando per ore sotto il sole. Brad Pitt e Scarlett Johansson illuminano il concorso con due film che ritroveremo nella prossima stagione dei premi: lui è il protagonista assoluto, e produttore, del fantascientifico d'autore di James Gray «Ad Astra», lei condivide con Adam Driver le scene da un matrimonio alla deriva in «Marriage Story» di Noah Baumbach.