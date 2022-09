Paramount+, Hollywood alla sfida dello streaming

Inviato a Roma

Hollywood torna a Cinecittà, rispolvera il glorioso marchio Paramount, ma... parliamo di tv, anzi di piattaforme di streaming come Paramount+ al debutto oggi in Italia. Come sul tappeto rosso a Venezia, i divi si confondono agli influencer. Nella cornice dei templi romani in attesa di nuovi peplum sfilano Sylvester Stallone, Carlo Verdone, Aurelio De Laurentiis, Michele Placido, metà dei Pinguini Tattici Nucleari, Elodie (sempre più bella), Antonia Truppo, Giorgia Soleri... Siamo al party di lancio di una piattaforma pronta a sfidare Netflix, Amazon, Apple, Disney, forte di 8.000 ore di programmazione e di un rapporto privilegiato con il cinema. Erede lontana della Paramount Pictures - c'era già all'epoca del muto - rilancia le 24 stelle con un palinsesto global ma anche glocal. «A Cinecittà sono nate le storie che hanno fatto grande il cinema italiano nel mondo, e noi intendiamo raccogliere questa eredità», spiegava ieri Jaime Ondarza, responsabile dei contenuti per l'Europa meridionale, «per questo siamo onorati di collaborare con i nuovi talenti del Paese che ci ospita».

Ovvero: Benigni, che, per la prima volta lontano dalla tv generalista, si scatenerà in «Francesco - Il Cantico», esegesi alla sua maniera del testo del santo poverello; Verdone, che bisserà il racconto autobiografico di «Vita da Carlo»; Elodie, che vedremo, subito dopo l'uscita al cinema, in «Ti mangio il cuore», il film di Pippo Mezzapesa appena presentato alla Mostra; Carlotta Scarano, al centro della serie sul massacro del Circeo nel 1975, diretta da Molaioli. Ma è davvero «una montagna di intrattenimento», come dice il conduttore Nicolò De Divitiis alludendo insieme al logo e al catalogo Paramount. Ecco Jessica Chastain e Michael Shannon nella miniserie sulle stelle del country Tammy Wynette e George Jones. Ecco Harrison Ford e Helen Mirren in «1923», sequel della saga di «Yellowstone». Ecco Stallone, il divo della serata, in «Tulsa King», nei panni di un capomafia in dismissione «condannato» a guidare un branco di cowboy. Ecco «The offer», con Miles Teller nel ruolo del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy, protagonista dell'avventurosa realizzazione, tra boss mafiosi e studios, di «Il padrino». Ecco il remake del bowiano «L'uomo che cadde sulla terra» con Chiwetel Ejiofor. Ecco le serie su Miguel Bosè e quella su «Miss Fallaci». Ecco «Quattordici giorni» di Ivan Cotroneo con Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi coppia in crisi costretta a due settimane di clausura forzata. Ecco «The first lady con Viola Davis (Michelle Obama), Michelle Pfeiffer (Betty Ford) e Gillian Anderson (Eleanor Roosevelt).

Non mancano prodotti per bambini e ragazzi, cartoon per adulti («Beavis and Butt-Head» e «South Park»), dating show, film blockbuster («Top Gun: Maverick»), grande rock (il concertone per Taylor Hawkins»)... Una montagna di intrattenimento a 7.99 euro al mese o 79.90 euro all'anno.