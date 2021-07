PIANO DI SORRENTO - Il 25 e il 26 luglio nello scenario di Villa Fondi torna la rassegna cinematografica «Incontri al buio... sotto le stelle», giunta alla 36ma edizione. Due soli titoli in programma con la presentazione del critico cinematografico Ignazio Senatore. Edizione" ristretta" per riprendere uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della settima arte, dopo l'ultima edizione dell'estate 2019, seguita dalla pausa forzata a causa del covid. Due opere e due registi meritevoli di attenzione che hanno raccolto premi e consensi dal pubblico e dalla critica. La rassegna, nata quando eravamo studenti universitari, ha segnato ogni anno un appuntamento con quel cinema di qualità caro a Gian Luigi Rondi.

Ecco i due link per leggere in anteprima qualcosa sulle due pellicole, gli autori e gli interpreti https://www.mymovies.it/film/2018/campeones/

https://www.mymovies.it/film/2015/peramorvostro/