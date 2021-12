A Napoli la rassegna «Europa - Cinema al femminile», in sala la regista Federica Di Giacomo e un ricordo di Lina Wertmüller

Per il penultimo lunedì della rassegna «Europa - Cinema al femminile» ideata dalla produttrice indipendente Antonella Di Nocera, all’Institut français Le Grenoble di Napoli il 13 dicembre arrivano due titoli che intrecciano la narrazione in chiave fiction al racconto in stile documentario.

In questo ottavo appuntamento, su grande schermo saranno proiettati il lungometraggio “Binti” di Frederike Migom (alle 17.30) e, a seguire, il documentario “Liberami” di Federica Di Giacomo (dalle 19.30) che poi dialogherà con il pubblico in sala anche al ritmo di “Lose Your Soul” dei Dead Man’s Bones. Coordinata da 15 06 Film con la direzione organizzativa di Elisa Flaminia Inno, la rassegna proporrà ancora un’ultima giornata di cultura cinematografica il 20 dicembre con la visione dei 13 corti di Alice Guy-Blaché realizzati nell’arco temporale che oscilla dal 1898 al 1907.

La regista ligure Federica Di Giacomo - nel 2016, con questo documentario, ha ricevuto il Premio Orizzonti quale miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia meritando la candidatura al David di Donatello 2017; il progetto aveva già vinto il Premio Solinas Documentario 2014 - nell’attesa del suo arrivo a Partenope dichiara: «Con molto piacere riporto a Napoli, città da cui non riesco a stare lontana troppo a lungo, il mio film sull’esorcismo nel mondo contemporaneo». “Liberami” frulla scenari psichici apocalittici, risate grottesche, follie quotidiane e rebus spirituali, fino a comporre un affresco sociale attuale, a suo modo spaventoso e però vivace.

«L’intento della rassegna – spiega l’ideatrice Antonella Di Nocera – è celebrare l’interscambio culturale e la creatività delle donne europee non solo attraverso la proiezione di titoli emozionanti che non arrivano nei circuiti canonici della distribuzione, e quindi non sono adeguatamente valorizzati in Italia, ma anche con la presenza delle registe in sala. La rassegna in presenza evidenzia quanto sia indispensabile la riapertura delle sale post-pandemia Covid. Napoli si conferma crocevia per la produzione e la fruizione del cinema di qualità. La presenza degli istituti di cultura internazionali ci rende felici e coscienti della necessità di collaborare».

Per la prima edizione, «Europa - Cinema al femminile» è organizzata con il contributo di Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania. La volontà è proporre al pubblico del Mediterraneo una selezione tra le migliori opere filmiche recenti di talentuose registe del panorama europeo con appuntamenti di proiezione e incontri in sala.

Fino al 20 dicembre le registe europee si danno appuntamento a Napoli, attraverso complessivi 16 lungometraggi internazionali e 13 corti per un totale di 9 giornate di proiezione con progetti provenienti da tredici paesi.