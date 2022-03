Salvatore Esposito positivo al Covid: ecco il post su fb in cui appare stravolto

Centinaia di commenti in sostegno, alcuni per tirarlo su con un classico «Staje senza pensier», altri per condividere un momento di sofferenza. Molti in inglese, segno che lui ha fatto breccia a livello internazionale. È Salvatore Esposito, ormai quasi sinonimo del Genny Savastano di Gomorra. L'attore napoletano ha annunciato il suo problema con due semplici parole: «Positive #Covid», e tre foto che hanno fatto preoccupare molto i suoi fan in tutto il mondo.

Tanti i messaggi di sostegno, perché quelle foto al buio con un fascio di luce rossa che rende ancora più cupa l'atmosfera, non hanno tranquillizzato nessuno.