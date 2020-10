Tom Cruise a Palazzo Clementi, «Mission Impossible» inaugura il gioiello del '500 dopo i restauri

Ciak si gira a Palazzo Patrizi Clementi. Dopo gli inseguimenti da cardiopalma a via Panisperna, via Nazionale e Fori Imperiali (con sgommate da brivido), Tom Cruise in versione Ethan Hunt, con l'immancabile completo grigio gilet-pantalone con cui ora siamo abituati a vederlo a Roma, entra a Palazzo. E lo fa alla grande perché per esigenze di copione ha scelto proprio un gioiello del '500 come il nobiliare Palazzo Clementi, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, guidata dall'architetto Margherita Eichberg.

Tom Cruise gira a Palazzo Clementi, "Mission Impossible" inaugura un gioiello del '500 dopo il restauro

E Le riprese di "Mission Impossible 7" coinvolgono l'edificio antico incastonato tra via Cavalletti e piazza Santa Caterina dei Funari, alle spalle del Ghetto. Una giornata di riprese sotto l'occhio attento del regista Christopher Mcquarrie. La scena, stavolta tutta in interni, ha visto Tom/Ethan (la spia dai messaggi che si autodistruggono in cinque secondi) percorrere il grande cortile centrale, attraversare l'androne monumentale del Palazzo e uscire su piazza dei Funari, coinvolgendo l'ingresso originale dell'edificio. Insomma, a fare da cornice al ciak è stato proprio il nucleo più antico del Palazzo che si trova sul fronte verso la chiesa di Santa Caterina dei Funari (1560-1565).

Tom Cruise ai Fori, "ruba" la moto della Polizia e scappa: il set di Mission Impossible 7 arriva al Colosseo

Tom Cruise ai Fori, il set d Mission Impossible 7 arriva al Colosseo

Una scelta di gusto, quella della mega produzione (la Lotus Productions) per il nuovo capitolo della saga spy-action. Anche perché, come raccontano dagli uffici della Soprintendenza, si può ben dire che l'ultimo intervento di restauro dell'edificio è stato idealmente tenuto a battesimo da "Mission Impossible", che l'ha immortalato durante la lavorazione. Proprio le facciate esterne sono state al centro di complessi e articolati lavori ultimati prima dell'estate, in piena fase Covid. Facciate, che mantengono ancora oggi le caratteristiche dell'architettura abitativa cinquecentesca. Chapeau, allora. Le riprese sono andate avanti dalla mattinata fino al pomeriggio, per la gioia anche dei dipendenti e dei custodi di Palazzo Clementi. Altri ciak sono stati battuti nei dintorni, usando sempre Palazzo Clementi come sfondo monumentale.

Poliziotto di Pescara sul set di Mission Impossible con Tom Cruise

Ultimo aggiornamento: 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA