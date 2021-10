Vincenzo Salemme, Con tutto il cuore: «Il mio elogio del napoletano normale»

Vincenzo Salemme riparte da un record. Da una commedia che è stata campione d'incasso, con 149 repliche in giro per l'Italia e più di 4 milioni al botteghino. Un primato assoluto. E ora quella commedia, «Con tutto il cuore», è diventata un film che da domani sarà nelle sale in trecento copie, prodotto da Chi è di scena e Medusa. Stessi temi, stessa vicenda, ma atmosfere, spunti e cornici molto più cinematografici e di ampio respiro. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati