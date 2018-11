Il ritorno di Viola Davis: «Amo quelle donne che cambiano vita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 11:00

Fino a qualche anno fa non erano in molti a conoscere Viola Davis. Per lei il successo è arrivato tardi, a 51 anni, quando, due anni fa con il film «Barriere», vinse il premio Oscar come Miglior attrice non protagonista. Oggi, a 53 anni, è un'attrice ammirata.La rivedremo sul grande schermo con «Widows», diretto da un altro premio Oscar, Steve McQueen («12 Anni Schiavo»). La Davis veste i panni di Veronica Rowlins, una delle quattro vedove protagoniste della pellicola che, una volta persi i mariti e indebitate fino al collo, si organizzano per mettere a segno il colpo della vita. Un heist-movie tutto al femminile, in perfetta linea con il momento storico che Hollywood e il mondo stanno vivendo. Oltre alla Davis, nel cast figurano anche Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo ed Elizabeth Debicki, affiancate da Colin Farrell, Liam Neeson e Robert Duvall.«Sono tutte donne rimaste a galla per anni, grazie ai propri uomini. Poi di colpo li hanno persi, ma non a causa loro, piuttosto per le scelte sbagliate fatte dagli uomini stessi e ora è giunto il momento per queste donne di badare a se stesse, senza l'aiuto di nessuno».«Certo, e se gli uomini non sono attratti da questo tipo di cambiamento, allora devono farsene una ragione, perché è questo il modello della donna di oggi».«La donna con il rossetto perfetto mentre passa l'aspirapolvere o quella che fa trovare al marito un piatto caldo in tavola non appena rientra in casa, sempre disponibile per lui. Ecco, quel tipo di donna oggi non esiste più».