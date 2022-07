Giffoni Film Festival, via alla 52esima edizione con Erri De Luca, Giorgia Soleri e Caterina Caselli

Ritorna l'emozione del Giffoni Film Festival. La 52esima edizione è dedicata agli Invisibili, a chi opera in silenzio, a chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta. Inaugurato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il festival del cinema per ragazzi è partito con i suoi tanti appuntamenti, che coinvolgono oltre 5mila giurati, provenienti da 33 Paesi.

A rompere il ghiaccio con l'attualità politica è lo scrittore Erri De Luca, che si trova sul palco della sala Blu nel primo degli incontri della sezione Impact! proprio mentre il premier Draghi si dimette: «Da noi i governi cadono in continuazione. La peculiarità di Draghi è che non apparteneva a nessun partito ed era facilmente alla mercè degli eventi, il che per me rappresenta una qualità», risponde ai ragazzi che lo incalzano.

Intenso il confronto tra Aldo Berlinguer, esperto di diritto europeo, privato e commerciale, ed i ragazzi di Impact! Anche qui tiene banco la politica. «Quello che lascia perplessi è che saremmo andati al voto tra nove mesi. Abbiamo una pandemia ancora in corso ed una fortissima crisi internazionale con un conflitto nel cuore dell'Europa. E proprio in un momento come questo la politica decide di mandare a monte un governo. I giovani oggi più che mai dovrebbero occupare lo spazio politico, dovrebbero agire. Perché altrimenti la nuova generazione diventa un elemento decorativo agli occhi della politica. Oggi va incarnato un nuovo protagonismo da parte dei giovani». E se l'attrice Lunetta Savino parla dell'invisibilità, come il nuovo male che i giovani possono combattere con l'arte, Giorgia Soleri, giovane modella, influencer, pittrice e da poco anche poetessa, con i ragazzi di Impact! ha dialogato sui temi su cui si espone dai social, inviando tra l'altro a normalizzare l'uso farmacologico per curare le malattie mentali.

«Entusiasmante», come lo hanno definito gli stessi Giffoner, l'incontro con Caterina Caselli. Con una sorpresa per lei. Gliela fa Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. In viva voce, in collegamento telefonico con Giffoni, l'artista salentino tesse le lodi del «casco d'oro degli anni Sessanta», oggi «mani d'oro» per il suo apprezzato lavoro di talent scout e discografica. «Sono al battesimo ma qui già piace tutto», dice Caselli, emozionata. E rompe il ghiaccio con un invito ai giovani giurati: «Siate curiosi e non abbiate paura di sbagliare».

Grande emozione anche per l'evento speciale dedicato al quarantennale dell'alieno più amato di tutti i tempi, E.T. - l'extra - terrestre con una proiezione speciale a cura di Universal Pictures International Italy. Diretto da Steven Spielberg, vincitore di quattro Oscar, E.T. ha saputo lanciare uno dei messaggi di inclusione e pacifismo più efficace dell'intera storia del cinema. Per l'occasione è esposto, nella piazza della Cittadella il calco originale del volto di ET, realizzato dal Premio Oscar Carlo Rambaldi.

Intanto, stasera, per Giffoni Music Concept, ad accendere l'Arena di Piazza Fratelli Lumière, Francesco Gabbani. Al via da oggi e fino al 30 luglio anche Giffoni Next Generation, l'evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le tante espressioni del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader di domani, favorirne il dialogo con il mondo corporate e migliorare le loro skills e competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro.